Covid: Al Bano, 'le minacce a J-Ax? quei no vax balordi con scompensi mentali'**

Roma, 15 set. (Adnkronos) - “I no vax non hanno capito la gravità del momento nonostante i morti che abbiamo avuto in quasi due anni e non li giudicherei dei terroristi, ma piuttosto balordi con un certo grado di scompenso mentale”. Al Bano commenta con l’Adnkronos le parole di J-Ax, che su Instagram ha detto, a proposito delle minacce ricevute da chi è contrario al vaccino anti Covid, che si stanno radicalizzando.

“Siamo in un paese democratico – ha aggiunto Al Bano - nel quale ognuno di noi ha il diritto di dire ciò che pensa, anche J-Ax che definisce i no vax terroristi. Se proprio dobbiamo chiamarli così, dobbiamo sottolineare che il loro è terrorismo gratuito, che non ha ragione di esistere. Diamoci invece una voglia di rinascimento – ha concluso - Grazie a Dio c’è Draghi, che sta facendo un ottimo lavoro, e Mattarella, che spero con il cuore resti a fare ii capitano di questa nave Italia, accettando il secondo mandato come presidente della Repubblica”.