Consulenti ...di Crisi

Ci sono storie professionali che possono essere d’ispirazione ad una intera categoria che deve affrontare un determinato problema. La categoria è quella dei commercialisti e il problema è quello della Crisi d’Impresa.

Ancorché l’applicazione del decreto sia stata recentemente rinviata a metà maggio del prossimo anno, non sono pochi gli studi professionali che devono o vogliono attrezzarsi compiutamente per offrire i propri servizi alla clientela.

Oltre alla base della conoscenza della materia, vi è il tema importante del supporto digitale. Soluzioni di automazione dello Studio e la trasformazione digitale stanno aiutando il professionista a concentrarsi sulle attività di consulenza e grazie allo sviluppo di soluzioni digitali si può oggi disporre con immediatezza di tutto il necessario per le attività di analisi dei dati. In questo senso Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato ad esempio, nell’ambito dell’ecosistema Genya, una soluzione perfettamente in grado di sostenere il professionista nell’attività di consulenza all’impresa, Genya CFO.

Ed è anche sulla capacità e sull’innovazione tecnologica di Wolters Kluwer che lo Studio Montoro & Partners di Salerno fa affidamento per le proprie attività di consulenza.

Racconta Maurizio Montoro: “Il profilo attuale dello Studio conta 14 professionisti, tra i quali anche i partner, tutti votati all’autonoma ed efficiente cura della clientela. L’attività, tra le quali il contenzioso tributario, operazioni straordinarie e consulenza finanziaria, si sviluppa sempre più verso la consulenza trasformando il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria e la contabilità in generale in elementi strategici di pianificazione e sviluppo. L’indirizzo vero è quello dello sviluppo delle attività a valore, dunque la consulenza. È proprio questo indirizzo che determina la necessità di un’automazione di Studio ad alto livello. La partnership con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ci ha sempre fornito applicativi di grandissima affidabilità e di altissima tecnologia, permettendoci la concentrazione sulle attività consulenziali che caratterizzano lo Studio Montoro & Partners.”

Montoro & Partners è uno Studio generalista ma con una prerogativa specialistica ben precisa: la crisi d’impresa. Ben prima che l’argomento venisse portato alla dibattuta attenzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il team di Montoro & Partners si rese conto della necessità di sviluppare un filone di attività che affiancasse la clientela in difficoltà.

“Abbiamo creato una divisione dello Studio che si occupa esclusivamente della Crisi d’Impresa. Abbiamo addirittura creato un dominio web autonomo (crisidimpresa.org) per distinguere le attività e l’approccio che diamo a questa specifica tematica. Siamo ben proceduralizzati e abbiamo acquisito una certa rinomanza per la nostra rapidità di analisi diagnostica dello stato di crisi della clientela. Siamo cauti e approfonditi nell’accettazione dei mandati. Il professionista diventa il garante del suo cliente, dunque operiamo con la massima cautela e serietà. Ma questo ci premia. Anche qui in questo specifico campo la dotazione digitale di Wolters Kluwer ci aiuta non poco anche se per certe specifiche operatività abbiamo sviluppato dei software proprietari in-house. Non in concorrenza, ma in armonia con il nostro partner tecnologico abbiamo modellato sulle forme del nostro procedere e delle nostre necessità uno strumento per la transazione fiscale. Determiniamo, grazie allo strumento di riconciliazione, l’ammontare del debito ad un certo periodo per predisporre poi la transizione fiscale. Il nostro sistema diagnostico che mettiamo in campo consente di avere numeri affidabili in tempi ristretti. Parliamo massimo di una settimana.”

Anche la specializzazione in Crisi d’Impresa ha portato Montoro & Partners allo sviluppo selettivo di un numero importante di imprese medie del tessuto produttivo salernitano.

Maurizio Montoro ha iniziato con tenacia e con inesauribile vigore forte di una frase che si trova anche nel sito della divisione Crisi d’Impresa - “C’è sempre una strada migliore; il nostro scopo è trovarla”.

Sicuramente con la digitalizzazione messa in campo, la ricerca della via migliore sarà più concentrata e focalizzata.