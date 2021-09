Campania: Meloni, 'liberiamo territorio da monarca De Luca e dai suoi avatar'

Battipaglia (Sa), 15 set. (Adnkronos) - "Dateci una mano a liberare questo territorio dal monarca De Luca e dalle sue ridicole dirette Facebook. Credete nella possibilità di liberare Battipaglia dal giogo di De Luca e dei suoi avatar". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio a Battipaglia in vista delle prossime elezioni comunali.

"Questa terra -ha aggiunto- ha bisogno di libertà, non ha bisogno di pagliacci che ci intrattengono con le loro dirette Facebook, ma ha bisogno di qualcuno che spenda il suo tempo ad amministrare. De Luca invece di fare il pagliaccio si metta a lavorare, contro la disoccupazione, contro l'emigrazione sanitaria, contro l'assenza di infrastrutture e contro i tantissimi problemi che ci sono mentre lui passa la giornata a fare il cabarettista. Questo territorio può essere liberato, questa regione, con le sue eccellenze, con le sue straordinarie capacità ha purtroppo una serie infinita di record negativi: prima regione per disoccupazione, per emigrazione sanitaria, ultima regione per spesa dei fondi europei".