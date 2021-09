Terzulli (Sace): "Ripresa difficile da decifrare, a imprese servono coordinate"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - “L’export italiano è tornato a crescere dopo l’interruzione della crisi pandemica". Lo sottolinea Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace in occasione della presentazione del Rapporto 2021. "Stiamo parlando di un vero e proprio 'Ritorno al futuro': da qui il nome della XV edizione del Rapporto, che si propone come una guida per le imprese che devono riformulare le proprie strategie e piani commerciali all’estero nella lettura di questo scenario complesso. L’estrema eterogeneità di questa ripresa non è semplice da decifrare e occorrono, oggi più che mai, chiare coordinate delle opportunità sia a livello settoriale che geografico".