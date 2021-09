Scuola: Malagò, 'Jacobs, Banti e Spinazzola testimonial apertura anno scolastico a Pizzo Calabro'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Il 27 settembre il presidente della Repubblica, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, ha chiesto di coinvolgere come testimonial il nostro mondo, a Pizzo Calabro verranno con me Marcell Jacobs e Caterina Banti assieme a Leonardo Spinazzola in rappresentanza del calcio". E' quanto ha reso noto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione del Consiglio Nazionale del Coni tenutosi oggi a Roma.