Sace: Latini, 'da scoppio crisi Covid mobilitati 67 mld'**

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Nel momento più difficile della storia sanitaria ed economica della nostra Repubblica, ci è stato affidato un nuovo mandato, che ha tracciato una roadmap per Sace. Un nuovo modello di business che va oltre il nostro tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione - che portiamo avanti da oltre quarant’anni - estendendolo anche al mercato domestico e alle garanzie green. Un impegno che si è tradotto in oltre 67 miliardi di euro di risorse mobilitate a favore delle imprese, che significano esportazioni assicurate, garanzie su finanziamenti, commesse aggiudicate, e questo sia in Italia che all’estero". Lo sottolinea Pierfrancesco Latini, A.d. di Sace, intervenendo alla presentazione del Rapporto Export 2021.