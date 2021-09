Roma: Gualtieri, 'su stadio posizione seria della società'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Le parole del Ceo Guido Fienga con cui ha ribadito di voler concordare sullo stadio una strategia comune con il nuovo governo della Capitale dimostrano la serietà della famiglia Friedkin e della società giallorossa". Così Roberto Gualtieri su Fb.

"In questa fase della vita della città è assolutamente utile che tutti evitino di ricorrere a una propaganda che ho già definito ‘urbanistica elettorale’ con la quale si rischia solo di portare agli stessi errori commessi dall’attuale amministrazione e che hanno finora causato il clamoroso fallimento del progetto".

"Per quanto ci riguarda non posso che ripetere quanto detto tante volte: affronteremo la questione dello stadio con la Roma subito dopo le elezioni, lavorando insieme, con rigore e serietà, per arrivare rapidamente ad un progetto concreto che sia utile alla squadra ma anche e soprattutto alla città".