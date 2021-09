Rdc: Boccia, 'ostaggio di benpensanti che lanciano sfide dal salotto di casa' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Nel 2021 ci sono stati oltre 150 mila contratti di lavoratori stagionali, è evidente che la domanda è aumentata, e questo va benissimo, ma per ridurre le povertà serve rendere stabile e duratura la domanda di lavoro a tempo indeterminato; cosa che si fa con serietà, così come sta provando a fare il governo, e non con la propaganda", ha detto ancora l'esponente Pd.

"Con questi numeri chi parla di referendum per cancellare il reddito di cittadinanza vive in una bolla e lontano dai bisogni reali. Speriamo che, anche grazie ai contributi scientifici sulla misurazione della qualità della vita, si riesca a migliorare la qualità del dibattito politico e parlamentare", ha concluso.