Pensioni: Salvini, 'per risparmiare non si tocchi quota 100 ma reddito cittadinanza' (2)

(Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza, ha aggiunto Salvini, va lasciato "a chi non può lavorare, ai disabili, ai fragili, a coloro che proprio non possono andare a lavorare e non possono essere dimenticati". Ma sulle pensioni "non si possono rubare in una notte quattro, cinque, sei anni di vita agli italiani. Non posso pensare che per fare un dispetto a Salvini dopo il Covid dicano agli italiani finchè non compi 67 anni non vai in pensione. Comunque la Lega non voterà mai una cosa del genere".