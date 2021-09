Governo: Draghi acclamato a Bologna, 'forza presidente'

Bologna, 14 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo aver lasciato la Business School di Bologna, ha raggiunto Palazzo Re Enzo, nella centralissima piazza del Nettuno, per prendere parte al G20 Interfaith Forum 2021. Al suo arrivo, è stato raggiunto dagli applausi di una cinquantina di persone raccolte in piazza, che lo hanno accolto al grido di 'forza presidente'. Il premier, scendendo dall'auto, si è voltato verso i sostenitori salutandoli con la mano, poi ha fatto il suo ingresso in sala, dove a breve interverrà.