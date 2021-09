F1: Hamilton a New York per visita specialistica dopo incidente con Verstappen a Monza

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Dopo l'incidente di domenica scorsa con Max Verstappen a Monza il campione del mondo Lewis Hamilton si è subito fatto visitare dal medico del suo team, per verificare l'entità di emicrania e dolori al collo. Successivamente, Hamilton è volato a New York per sottoporsi a una visita specialistica, in vista del prossimo appuntamento del Mondiale: tra due settimane si tornerà in pista a Sochi. Nel weekend del 24-26 settembre si terrà il GP di Russia, Verstappen dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia di partenza per avere causato l'incidente nel GP d'Italia.