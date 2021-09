Egitto: Ricci (Pd), 'governo agisca perchè processo a Zaki è farsa'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Basta tergiversare, il governo deve farsi carico di Patrick Zaki e conferire quanto prima allo studente la cittadinanza italiana. Comprendiamo quanto sia delicato e complesso intervenire con un atto potenzialmente destabilizzante per gli equilibri geopolitici nello scacchiere mediterraneo, ma non possiamo assistere passivamente ad un processo che rischia di trasformarsi in una farsa". Così il coordinatore dei Sindaci Pd, Matteo Ricci.

"Il governo egiziano ha già mostrato il proprio disinteresse, per non dire spregio, per i diritti umani nel corso della drammatica vicenda di Giulio Regeni e, proprio per questo, non possiamo permettergli di umiliare ancora una volta i principi di libertà e democrazia cui dovrebbe ispirarsi la comunità internazionale”.