Covid Italia, 2.800 contagi e 36 morti: bollettino 13 settembre

(Adnkronos) - Sono 2.800 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 13 settembre 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 36 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 120.045 tamponi con un tasso di positività che sale al 2,3 % dall'1,7% di ieri. I ricoverati sono 4.200 persone, 87 in più da ieri. Sono 563 le persone in terapia intensiva, 4 in più da ieri. Da ieri i guariti sono stati 4.186. Gli attualmente positivi in Italia sono 125.904. Da inizio pandemia le vittime sono state 129.955.

I dati delle Regioni

LAZIO - Sono 271 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 13 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.365 tamponi molecolari e 5.095 antigenici con un tasso si positività al 2,3%. I casi a Roma città sono 141. I ricoverati sono 452, 10 in più, e 64 le terapie intensive occupate, 2 in più nelle ultime 24 ore.

LOMBARDIA - Sono 220 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Registrati inoltre altri 3 morti. Nella città di Milano sono 35 i nuovi casi positivi. 15.008 i tamponi effettuati. In terapia intensiva i ricoverati sono 62 (+2), i ricoverati non in terapia intensiva 416 (+4), il totale complessivo è di 33.956. I nuovi casi per provincia: Milano: 71 (di cui 35 a Milano città); Bergamo: 13; Brescia: 33; Como: 5; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 1; Monza e Brianza: 8; Pavia: 8; Sondrio: 1; Varese: 62.

PIEMONTE - Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi contagi sono pari allo 0,6% di 15.508 tamponi eseguiti, di cui 12.591 antigenici. Degli 87 nuovi casi, gli asintomatici sono 47 (54,0%). I casi sono così 24 screening, 52 contatti di caso, 11 con indagine in corso, 2 importati dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 379.434, di cui 31.020 Alessandria, 17.977 Asti, 11.960 Biella, 54.770 Cuneo, 29.549 Novara, 202.180 Torino, 14.181 Vercelli, 13.557 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.557 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.683 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

CAMPANIA - Sono 151 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 settembre in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso di 5.764 tamponi. I 5 nuovi decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e, un altro è avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 336 i posti letto di degenza occupati.

EMILIA ROMAGNA - Sono 470 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Registrato inoltre un altro morto. Dall'inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 418.257 casi di positività. 15.398 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati, 209 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente tra i nuovi positivi 164 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 213 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,1 anni. Sale a 13.409, invece, il numero delle vittime.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 37 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati: 36 su 1.230 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,92%, mentre con 900 i test rapidi antigenici realizzati è stato rilevato 1 caso (0,11%). Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti risultano 44. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute.

TOSCANA - Sono 207 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 settembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Dei nuovi casi, che sono lo lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente, 202 sono stati confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico: il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus sale così 277.000 contagi. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 260.559 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.080 tamponi molecolari e 1.839 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo.

Sono invece 2.150 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.378, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 436 (7 in più rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (1 in più).

L'età media dei 207 nuovi positivi odierni è di 38 anni. Sono 76.617 i casi complessivi ad oggi a Firenze (45 in più rispetto a ieri), 25.528 a Prato (39 in più), 26.063 a Pistoia (24 in più), 14.614 a Massa (9 in più), 28.420 a Lucca (10 in più), 32.777 a Pisa (16 in più), 20.570 a Livorno (20 in più), 25.327 ad Arezzo (11 in più), 15.712 a Siena (24 in più), 10.817 a Grosseto (9 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Per quanto riguarda i vaccini, ad oggi ne sono stati somministrati 5 milioni e 95 mila.

VENETO - Sono 291 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 settembre 2021, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Registrati altri 2 morti, che portano a 11.721 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19. Gli attuali positivi sono 12.884 (+ 74). I dimessi/guariti sono 437.650 (+ 215).

PUGLIA - Sono 88 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 13 settembre. Si registrano altri 3 morti, che portano a 6.750 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 6.438 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Bari 2, Bat 1, Brindisi 7, Foggia 24, Lecce 49, Taranto 1, residenti fuori regione 4. Attualmente sono 3.681 i positivi al covid-19 in Puglia: di questi, 193 sono ricoverati in area non critica e 20 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 266.082 i casi totali di covid nella regione.

BASILICATA - Sono 47 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 settembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 788 tamponi molecolari rende noto la task force regionale della Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 89. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.266 (-42).

ABRUZZO - Sono 26 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 13 settembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri nessuna vittima. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.171 tamponi molecolari e 1.512 test antigenici con un tasso di positività dello 0.96%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 91 guariti. Da inizio pandemia il numero dei casi nella Regione è stato pari a 80.203 persone, mentre le vittime sono state 2.535. Settantacinque i pazienti, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Sette le terapie intensive occupate con un ingresso in più nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare 2.090 persone.

SARDEGNA - Sono 96 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 13 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stata una vittima, una 86enne della provincia di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono state testate 1.441 persone testate e 1.801 test processati tra molecolari e antigenici. Nell'aggiornamento dell'Unita i crisi regionale si accerta ancora un decesso di una donna di 86 della provincia di Sassari. In ospedale sono 213 i pazienti ricoverati, 5 in più rispetto a ieri, e 24 in terapia intensiva, uno in meno. Sono invece 4835 i casi di isolamento domiciliare.

SICILIA - Continua a diminuire il numero di nuovi casi di Covid 19 in Sicilia. Nella giornata di oggi si registrano 618 nuovi positivi, 8 morti e 786 pazienti dimessi o guariti. In totale nell'isola ci sono 26.014 casi - 176 in meno rispetto a ieri - e di questi 792 sono ricoverati in regime ordinario, 103 in terapia intensiva (7 nuovi ingressi oggi) e 25.119 in isolamento domiciliare.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e nessun nuovo contagio di Covid oggi, 13 settembre, in Valle d’Aosta secondo l'ultimo bollettino della Regione. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia, pertanto, resta a 12.054. I casi positivi attuali sono 75 di cui 73 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale, i guariti sono in crescita di tre unità rispetto a ieri per un totale di 11.506. I casi testati complessivamente sono 83.016, i tamponi fino ad oggi effettuati 174.822. Da inizio epidemia in Valle d’Aosta le vittime sono state 473.