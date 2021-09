Covid: Fregolent, 'solidarietà a Paita, troppe ambiguità da politici irresponsabili'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Pieno ed incondizionato sostegno a Raffaella Paita insultata e minacciata vergognosamente sui social per aver difeso e promosso il green pass, quale strumento indispensabile per ripartire in ogni settore della società: dal lavoro alla scuola, dalla cultura al tempo libero". Lo afferma Silvia Fregolent, deputata di Italia viva, a proposito delle aggressioni subite sui social network dalla presidente della commissione Trasporti della Camera. "Su questo tema -aggiunge- ci sono ancora troppe ambiguità alimentate anche da esponenti politici irresponsabili”.