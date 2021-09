Milano, 14 set. (Adnkronos) - Sul green pass "non c'è né una linea Giorgetti né una linea non Giorgetti, credo che ci sia un tentativo di applicare le misure in modo tale da dare il meno fastidio possibile ai cittadini per evitare il meno possibile tensioni sociali". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Canale5. "Noi stiamo rispettando le indicazioni del Governo".