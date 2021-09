Covid: Fontana, 'linea governatori Lega è di tutti, green pass mezzo di libertà'

Milano, 14 set. (Adnkronos) - C'è una linea comune tra i governatori della Lega ma non solo. "Noi siamo assolutamente collegati, ma la linea comune non è soltanto dei governatori della Lega ma di tutti i governatori. Tutti quanti le decisioni le prendiamo all'unanimità: pensiamo sia opportuno applicare le decisioni più utili per i territori", spiega il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in diretta a Morning news su Canale 5. Il green pass è quindi una misura utile per il governatore. "Per la Lombardia - precisa - il green pass non è così essenziale, fra pochi giorni raggiungiamo l'87% di popolazione con vaccino, ma noi riteniamo che il green pass per certe categorie e in certe situazioni è sicuramente applicabile con gradualità e buon senso. Non è una coercizione ma è un mezzo di libertà", sottolinea.