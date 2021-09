Covid: Baldelli a Lorenzin, 'presidenti Camere non possono sindacare conferenze stampa'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "I presidenti delle due Camere non hanno il compito di sindacare, e sarebbe sbagliato se lo avessero, il merito di quello che viene detto o non detto su qualunque tema nelle sale del Parlamento regolarmente richieste da Gruppi, da singoli deputati o da chi altri abbia diritto”. Così Simone Baldelli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, replica su Twitter a Beatrice Lorenzin, che ha chiesto ai presidenti Roberto Fico ed Elisabetta Casellati maggiore attenzione sui messaggi no vax in Parlamento.