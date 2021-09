Coni: Consiglio nazionale propone istituzione ministero dello Sport'

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Il consiglio nazionale del Coni propone l'istituzione permanente di un ministero dello sport, anche sul modello di altri paesi europei, che si occupi direttamente delle politiche pubbliche per la diffusione della pratica sportiva in Italia, attraverso la scuola e l'intervento sul comparto sanitario e per risolvere le storiche problematiche dell'impiantistica". E' quanto si legge nel documento letto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio nazionale che si sta svolgendo a Roma.