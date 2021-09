Calcio: Totti, 'Mourinho grandissimo motivatore, è un valore aggiunto per la Roma'

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - “La notizia intanto è che abbia scelto la Roma. È un allenatore duttile, che ha vinto tantissimo, ha fascino. Indubbiamente è un grande personaggio e per la squadra un grandissimo motivatore. È sempre stato e resta un valore aggiunto: sia in campo che nella gestione del gruppo”. Lo dice la bandiera della Roma Francesco Totti, nel corso di un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' sul nuovo allenatore giallorosso José Mourinho. “MI ha sorpreso nella capacità di entrare in sintonia con l’ambiente, subito -aggiunge Totti-. Si mette davanti a tutti, fa da parafulmine, una capacità che in una città come Roma può risultare determinante”.