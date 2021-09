Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Oggi al centro sportivo della Roma a Trigoria è andato in scena un altro incontro tra il general manager giallorosso Tiago Pinto e gli agenti del capitano Lorenzo Pellegrini per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Trattativa serrata vista l'entità delle cifre, ma secondo Sky Sport i colloqui sono stati positivi e rappresentano un altro passo in avanti verso il prolungamento.