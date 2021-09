Calcio: Pioli, 'Giroud non ha i 90' nelle gambe ma sta bene'

Milano, 14 set. - (Adnkronos) - "Lunedì l'ho trovato un po' giù, ieri e oggi meglio. Sicuramente non ha i novanta minuti, a questi livelli star fermi due settimane ti fa mancare qualcosa però sta bene". L'allenatore del Milan Stefano Pioli si esprime così su Olivier Giroud, tornato a disposizione dopo la positività al Covid. "Rebic viene da un'ottima prestazione, ci ha dato qualità: sono sicuro che chi inizierà e chi subentrerà si farà trovare pronto", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Liverpool.