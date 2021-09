Calcio: Milan, Ibrahimovic salta trasferta di Liverpool

Milano, 14 set. - (Adnkronos) - Esordio in Champions League senza Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Il 39enne svedese non sarà infatti a disposizione del tecnico Stefano Pioli domani sera ad Anfield Road contro il Liverpool per un problema al tendine di Achille che ha consigliato allo staff rossonero di risparmiare all'attaccante la trasferta in Inghilterra. "E' uscito dalla partita di domenica con il tendine infiammato, speravamo che potesse recuperare nel giorno di riposo ma non è stato così -ha dichiarato Pioli a Sky Sport-. Oggi ha provato con la squadra ma abbiamo deciso di non rischiarlo a scopo precauzionale".