Calcio: la Figc e l'osservatorio italiano Esports ancora insieme (2)

(Adnkronos) - Grazie a questa importante collaborazione, l'Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire e creare connessioni tra gli stakeholder più importanti del settore, per accelerarne il progresso e la conoscenza agli investitori non endemici.

"Il rinnovo della collaborazione con Figc segna un importante traguardo per noi, anche in considerazione del suo precoce ingresso nel nostro network, a poche settimane dal lancio di Oies - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'Oies - Il calcio virtuale in Italia si sta dimostrando uno straordinario volano di sviluppo dell'Esports e, dati alla mano, i progetti promossi dalla Figc sono tra i più seguiti dagli appassionati dei videogame". L'Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore sportivo che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di campioni dello sport e rappresentanti del mondo Esports.