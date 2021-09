Calcio: Kjaer, 'non siamo in Champions per una vacanza ma per fare risultato'

Milano, 14 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo cresciuti come squadra e a livello individuale. Adesso siamo orgogliosi di esserci però adesso dobbiamo dimostrare chi siamo e che non siamo qua in vacanza. Siamo qua per fare risultato". Così il difensore del Milan Simon Kjaer in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ad Anfield Road contro il Liverpool.

"Ad Anfield le serate di Champions sono bellissime. Sarà una grande esperienza in uno degli stadi più belli del mondo -aggiunge il 32enne danese-. Il Liverpool è una squadra molto dinamica con giocatori pericolosi. Sappiamo che sarà una partita difficile però stiamo crescendo, l'intensità e la dinamicità della squadra è fondamentale e domani dovremo giocare così. Quando noi abbiamo il pallone e giochiamo con la nostra personalità possiamo fare male anche al Liverpool".

"Siamo più forti dell'anno scorso, abbiamo provato tante cose, anche qualcosa di negativo. Siamo cresciuti tanto in questo periodo e le persone che sono arrivate hanno portato esperienza e sono ottimi giocatori che hanno alzato il livello. Siamo ancora più squadra dell'anno scorso", conclude Kjaer.