Calcio: Cagliari, ore di riflessione sul futuro del tecnico Leonardo Semplici

Cagliari, 14 set. - (Adnkronos) - Dopo il negativo avvio di stagione con un solo punto in tre partite il futuro di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari si fa sempre più a rischio. Il rendimento dei rossoblù non soddisfa la società, che in questo momento sta valutando l'opportunità o meno di un cambio in panchina. L'allenatore, nel frattempo, è rientrato a Cagliari per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

In questo momento il club sardo sta riflettendo unicamente sulla posizione di Leonardo Semplici e, non avendo preso ancora una decisione definitiva sull'attuale allenatore, non ha avuto alcun contatto diretto con eventuali successori. Se si dovesse arrivare al cambio in panchina, i nomi da tenere d'occhio sarebbero quelli di Walter Mazzarri, Beppe Iachini, Diego Lopez e, soprattutto, Fabio Liverani.