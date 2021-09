Baseball: Europei, Italia batte 14-3 il Belgio e stacca il pass per i quarti

Torino, 14 set. - (Adnkronos) - Trascinata da Alberto Mineo, autore di un triplo e del fuoricampo della manifesta superiorità, con un bottino straordinario di 7 punti battuti a casa, l’Italia si sbarazza del Belgio per 14-3 alla settima ripresa, in un match disputato al “Passo Buole” di Torino e stacca, con una giornata d’anticipo, il pass per i quarti di finale dei campionati Europei. Gli azzurri, con dodici valide all’attivo, hanno mostrato una condizione in crescita e la mentalità giusta per le gare decisive.