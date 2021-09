'Alfathon Day', una maratona per giovani talenti

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Alla vigilia del taglio del nastro di 'Labio 4.0 Marino Golinelli', il nuovo centro polivalente con laboratori di Ricerca e Sviluppo dedicati alla tecnologia farmaceutica e alla chimica analitica, inaugurato questa mattina all'interno dello stabilimento Alfasigma di Pomezia, l'azienda ha dedicato un'intera giornata all'open innovation e alla valorizzazione dei giovani talenti, sia interni che esterni al gruppo. Ieri, infatti, si è tenuto l"Alfathon Day', un pomeriggio di talk su innovazione e salute con professionisti, che si è concluso con la premiazione di Alfathon, il primo hackathon di Alfasigma.

Tra gli oltre 40 team provenienti da più di 10 Paesi del mondo, che hanno proposto soluzioni innovative nell'ambito di tre sfide nel campo della ricerca e dell'innovazione farmaceutica, si è aggiudicato il primo premio un gruppo di lavoro tutto spagnolo. Lluis Pascual Masiá, PhD in Medicines and Health all'Università di Navarra, Irene Santos Martínez e Maria Cholvi Simó, studentesse di farmacia all'Università di Valencia, hanno presentato Situ Gel che risponde alla necessità di sviluppare una piattaforma formulativa in grado di garantire una liberazione prolungata del principio attivo, massimizzando così la sua azione terapeutica. Alfasigma ha consegnato al team un assegno da 5mila euro da investire nel progetto.

A seguire è stato premiato anche il vincitore dell'#OurAlfathon, l'hackathon interno all'azienda che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di colleghi provenienti dalle 17 filiali nel mondo.