Vasco Rossi torna con 'Siamo qui', il 12 novembre esce il nuovo album

(Adnkronos) - Si intitola 'Siamo qui' il nuovo album di Vasco Rossi, che sarà disponibile il 12 novembre prossimo. Ed è l'artista stesso che ne ha dato la notizia in 'anteprima esclusiva mondiale abusiva' ai suoi follower. Della canzone 'Siamo qui', quella che ha dato l’avvio all’intero nuovo lavoro, è stato girato un video in Puglia (località Spinazzola nelle Murge) per la regia di Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco, non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni, ma ci prepara anche i concerti convocando tutta la produzione lì. Già 'Cittadino della Puglia creativa' con Nichi Vendola (2014), da oggi è anche castellanetano, 'come Rodolfo Valentino'.

Da oggi intanto parte il preorder dell’album su Amazon.it. Disponibili in diverse versioni: un doppio LP colorato e autografato, 2LP nero standard, CD Deluxe Amazon, CD Digipack e un Box Deluxe numerato, in edizione limitata e numerata di 2000 copie: contiene il CD, 2LP Neri, 45 giri col singolo 'Siamo qui', 45 giri con 2 versioni in acustico, una T-shirt e un cappellino col logo dell’album, un libro fotografico.

Il 10 settembre è invece partita la prevendita dei biglietti per Trento, la prima data del Vasco Live 2022: già oltre 60.000 i tagliandi emessi nel giro di un paio di giorni. Questo è un dato che fa ben sperare per i Live del 2022, è palpabile la grandissima voglia di ricominciare, abbiamo voglia di rivederci di riabbracciarci, ne abbiamo tutti un gran bisogno. Dopo 2 anni senza musica 'siamo qui', tutti pronti a ricominciare. Il primo appuntamento con Vasco Live è quindi per il 20 Maggio 2022 a Trento: 'Io ci sarò' promette Vasco…. e ci sarò anche io. Trento Evento Speciale è l’unica data con biglietti in vendita e disponibili, al momento. Circuito vendite Vivaticket, all’indirizzo vascolive.vivaticket.it.

Le altre date, inizialmente previste nel 2020 riprogrammate, a causa dell Covid, per il 2022, infatti sono già 'sold out'. I biglietti acquistati nel 2019 sono validi per le corrispettive date come segue: 24 Maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno sold out; 28 Maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out; 3 Giugno 2022 Firenze - Visarno Arena sold out; 11 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo sold out;12 Giugno 2022 Roma Circo Massimo sold out.