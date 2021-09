Tennis: finali Wta spostate quest'anno da Shenzhen a Guadalajara

Londra, 13 set. (Adnkronos) - Le finali Wta di fine stagione di quest'anno si svolgeranno a Guadalajara, in Messico, . Lo ha annunciato l'organizzazione. Il torneo, che si terrà dall'8 novembre, è stato spostato da Shenzhen ma tornerà nella città cinese dal prossimo anno fino al 2030. In campo ci saranno le prime otto giocatrici della Porsche Race to the Wta Finals, attualmente guidata dalla numero uno del mondo Ashleigh Barty. Emma Raducanu, salita al 23° posto della classifica mondiale dopo la vittoria agli Us Open, è 14esima posizione.

"Vorrei estendere il mio apprezzamento agli organizzatori del torneo di Guadalajara e Octagon per il loro impegno nell'ospitare l'evento in questa stagione e per aver aiutato la Wta a scrivere un altro entusiasmante capitolo nella storia delle Wta Finals", ha dichiarato il presidente della Wta Steve Simon. "Siamo entusiasti di portare il nostro torneo di punta nell'eccitante e vibrante città di Guadalajara in questo anno unico".