Scuola: Marin (Ci), 'oggi spartiacque grazie a vaccini e green pass'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La giornata di oggi, con i ragazzi a scuola in presenza, segna uno spartiacque rispetto al passato. E questo risultato lo si deve ai vaccini e al green pass". Lo afferma Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia alla Camera.

"Va sottolineato, viste le percentuali che ci vengono consegnate -aggiunge- che la risposta degli insegnanti alla vaccinazione è stata importante e decisiva. Così come quella dei nostri ragazzi che sta aumentando giorno dopo giorno. A tutti loro deve andare il nostro plauso. Anche per questo il governo deve lavorare affinché il green pass sia esteso anche per trasporto pubblico locale, per le aziende e in generale nei contesti che prevedono socialità. La quotidianità degli italiani è fatta di tanti pezzi che si intersecano tra loro e tutti devono essere tutelati. Il Paese riparte solo in sicurezza. Per questo vaccino e green pass sono fondamentali. Anche a scuola".