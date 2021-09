Roma, 13 set (Adnkronos) - "Sembra normale e invece non era scontato: il primo giorno di scuola è frutto di un grande lavoro di squadra. Finalmente si può tornare in classe, in sicurezza. Archiviamo chiusure e dad per i ragazzi, impegniamoci per archiviare anche l’incubo covid, per tutti”. Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.