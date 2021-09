Pallavolo: Europei, mercoledì azzurri sfidano Germania nei quarti (2)

(Adnkronos) - Anzani è il veterano del gruppo e partite come queste le ha già giocate: “Il gruppo è giovane, ma ha tanta energia e voglia di fare; saranno necessarie poche parole perché qui tutti hanno le idee molto chiare. Sarà importante vivere questa partita con la consapevolezza che potrà essere una prova per migliorarci e testare il livello e valore della squadra. Certo poi nello sport si può anche perdere, ma lo si deve fare nel modo migliore, combattendo e non lasciando sul campo nulla di intentato. Detto questo il nostro obiettivo è quello di portare a casa una vittoria cercando di vivere al massimo ogni singolo momento di questa esperienza”.

Anzani poi prosegue parlando del percorso netto della sua squadra: “Io mi aspettavo un percorso di questo genere; la nostra è sì una squadra giovane, ma è composta da tanti talenti che hanno voglia di fare e di lavorare. Credo che proprio questo sia un aspetto fondamentale; in questo periodo di preparazione non ho mai visto nessuno tirarsi indietro o lamentarsi per i carichi di lavoro effettuati; c’è stata massima disponibilità da parte di tutti e credo che questo sia estremamente positivo. E’ stato l’atteggiamento avuto in campo che ci ha permesso di vincere queste prime sei partite; per questo sono fiducioso per il proseguo della competizione”.

Italia-Germania rappresenterà anche la sfida tra De Giorgi e Giani, due campioni del passato che hanno reso gloriosa la maglia azzurra: “Entrambi mi hanno allenato nel club, quindi li conosco bene, ma è indubbio che una sfida come questa, tra loro due, sia molto affascinante; ognuno conosce le caratteristiche dell’altro quindi ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. La Germania è una squadra tosta, fisicamente preparata che ha in Grozer il punto di forza; siamo consapevoli delle difficoltà, ma ce la giocheremo a viso aperto con la voglia di fare nostra la gara”.