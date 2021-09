Olimpiadi, Patta: "Cambio frazione Jacobs-Tortu? Marcel felice in seconda, funzioniamo bene così"

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Cambio di frazione nella staffetta fra Jacobs e Tortu? In realtà desiderano tutti fare l’ultima frazione. Quella di Marcel non è stata una richiesta. Tutti hanno il piacere di correre l’ultima frazione, ma secondo me noi funzioniamo bene così. Lui è felicissimo di correre la seconda, che è una frazione bellissima, quella che dà quel qualcosa in più. Funzioniamo così, se si cambierà qualcosa deciderà il nostro allenatore, ma siamo felici. Abbiamo portato una medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo correndo in questa maniera e possiamo ripeterci”. Lo ha detto Lorenzo Patta, medaglia d’oro nella staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo 2020 alla presentazione del treno e della fermata della metro Cipro brandizzate Fiamme Gialle e dedicata ai 100 anni del Gruppo sportivo.