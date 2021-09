Napoli: Rosato, 'merita di tornare protagonista del Sud'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Napoli merita di meglio, merita di tornare protagonista del Sud. Un ruolo di capitale del Mezzogiorno che le appartiene storicamente ma che in questi ultimi anni non ha saputo esercitare”. Così su Facebook il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato che questo pomeriggio ha partecipato a un’iniziativa a sostegno della candidatura di Gaetano Manfredi sindaco e per presentare la lista NapoliViva - Azzurri per Napoli.

“Si deve tornare a credere in questa splendida città, crocevia di culture e incredibile meta turistica. Non possiamo mancare l'occasione di dare un futuro nuovo a questo territorio partendo da due grandi sfide: il lavoro e l'innovazione. Parlare di economia e impresa in questa terra, che per anni è stata tagliata fuori dai più importanti assi di sviluppo nazionali, è oggi prioritario; e con le risorse del Pnrr destinate in gran parte alle regioni del sud, realizzare economia e impresa è anche possibile”, conclude.