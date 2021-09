Milano: Ronzulli (Fi), 'massimo impegno di tutti per ripagare Berlusconi'

Milano, 13 set. (Adnkronos) - "E’ importante mettere il massimo impegno in questa campagna elettorale, dobbiamo farlo per il presidente Berlusconi, per ripagarlo di quello che ha fatto per tutti noi e per Forza Italia". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, nel corso di una manifestazione elettorale a Milano in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Chi oggi è candidato in questa lista in cui c’è il suo nome, con questo simbolo che fa parte della storia del Paese, lo deve a lui. Siamo quindi chiamati tutti a fare del nostro meglio per l’affermazione di Forza Italia, soprattutto qui a Milano, dobbiamo correre e mobilitare i nostri elettori”, aggiunge.