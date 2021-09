Roma, 13 set. (Adnkronos) - "ll 16/9 l'Assemblea degli iscritti esprimera' la propria preferenza per un componente del Collegio dei Probiviri. Ringrazio Beppe Grillo di aver proposto il mio nome. E' un ruolo di responsabilità che sarei orgoglioso di ricoprire con impegno e serietà". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Riccardo Fraccaro, candidato per il collegio dei Probiviri.