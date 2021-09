M5S, Di Maio "Elezione comitato garanzia passo verso nuovo corso"

ROMA (ITALPRESS) - "È stata annunciata la rosa di nomi proposta dal nostro Garante Beppe Grillo per i componenti del futuro Comitato di Garanzia. Ho l'onore di far parte di questa lista, insieme ai colleghi e amici Tiziana Beghin, Virginia Raggi, Carla Ruocco, Roberto Fico e Andrea Liberati. Ringrazio Beppe per la fiducia nell'indicarmi in vista di questo incarico". Così, in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Giovedì 16 settembre ci sarà una votazione online e i 3 più votati di questa rosa entreranno a far parte del Comitato di Garanzia: un organo che esercita funzioni ben precise, come quella di sovrintendere alla corretta applicazione delle regole dello Statuto del MoVimento. Sarà l'ennesima prova di democrazia partecipata, un'altra dimostrazione che la comunità degli iscritti al MoVimento 5 Stelle è sempre centrale e decisiva in tutte le scelte più importanti da fare", aggiunge. "L'elezione di questo Comitato sarà un altro passo concreto in avanti verso il nuovo corso del MoVimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, che in questi giorni sta girando tutta Italia per raccontare ai cittadini questa nuova visione che stiamo costruendo. Sono onorato di questa candidatura, e come sempre se avrò la vostra fiducia darò il massimo con determinazione e passione", conclude Di Maio. (ITALPRESS). ads/r 13-Set-21 13:43