M5S: Beghin, 'onorata di essere in rosa candidati garanti'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Sono davvero onorata di figurare nella rosa dei nomi proposta dal nostro Garante Beppe Grillo per i componenti del futuro Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle. Ci tengo a ringraziarlo per la fiducia che ripone in me per questo importante incarico! Insieme a me ci sono amici e colleghi per cui nutro una stima immensa e sui quali non ho il minimo dubbio nel fatto che saranno all'altezza di questo delicato ruolo". Così l'europarlamentare Tiziana Beghin su Facebook.

"Sarà l'ennesimo esempio virtuoso di democrazia partecipata - prosegue - perché, come per tutte le decisioni fondamentali, saranno ancora una volta gli iscritti a esprimersi: le votazioni si terranno giovedì 16 settembre dalle ore 10 alle ore e 22 e i 3 nomi più votati entreranno a fare parte del Comitato di Garanzia, un organo che sovrintende alla corretta applicazione delle regole del nostro Statuto. Sono orgogliosa di questa candidatura e ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno accordarmi la loro fiducia: come sempre, farei del mio meglio per non deluderla!"