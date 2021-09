Lombardia: Fontana vede presidente Slovenia, 'collaborazione su grandi eventi'

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Scambi commerciali, una prossima visita in Slovenia per approfondire i temi dello sviluppo delle imprese e della sostenibilità ambientale, collaborazione in vista dei grandi eventi internazionali come le "Capitali della Cultura europea, Gorizia e Nova Gorica" del 2025 e apertura di un dialogo costruttivo verso i paesi balcanici. Questi i temi affrontati dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ricevuto il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor.

"Siamo reduci da un periodo molto difficile a causa della pandemia che ha colpito in particolare il nostro territorio. Ne stiamo uscendo grazie ad una intensa campagna vaccinale che ha registrato l'86% delle adesioni, un risultato eccellente che ha fatto emergere la grandezza della nostra popolazione che non si è mai arresa. Tutto ciò sta portando ad una ripresa dell'economia", ha detto il presidente della Regione Lombardia. Questo "è il momento giusto per trovare nuove sinergie, incontrarci, far parlare i nostri imprenditori. Ringraziamo per l'invito ricevuto a recarci in visita istituzionale in Slovenia e abbiamo già programmato specifici tavoli di lavoro per individuare gli ambiti di collaborazione".

Il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor si è detto "particolarmente colpito dal modo in cui la Regione ha gestito la fase della pandemia" sottolineando "di aver imparato molto dalla vostra esperienza. Siamo lieti che l'economia della Lombardia abbia ripreso a crescere". Il presidente Borut Pahor ha ricordato che la Slovenia sarà sede dei mondiali di sci nordico nel 2023 e che nel 2025 Nova Gorica e Gorizia saranno capitali della cultura europea. "Un altro momento da programmare insieme per far contribuire ad un ulteriore sviluppo dei due paesi".