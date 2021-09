Il mondo delle conferenze virtuali ha cambiato il modo di relazionarsi sul lavoro?

Per RSM, come per molte altre società, il business va avanti e tante sono le idee da condividere, per cui piuttosto che chiudere semplicemente la porta agli eventi, bisogna adattare il proprio approccio e trasferire questa condivisione di idee da un forum fisico a un'esperienza digitale, imparando anche cose nuove.

Ecco alcuni suggerimenti:

Metti a punto la tecnologia giusta

Gli eventi virtuali creano un'opportunità per attirare un pubblico più ampio e la possibilità di registrare le sessioni aiuta anche ad estendere la partecipazione. Le conferenze e gli eventi digitali sbloccano anche nuove opportunità, rendendo più facile misurare la partecipazione e le reazioni del pubblico attraverso sondaggi e strumenti per domande e risposte che possono aiutare a prendere decisioni informate o pianificare il futuro.

Sono disponibili numerose piattaforme di webcast online, come Zoom e ON24, e piattaforme di siti web per conferenze su misura per eventi. Una volta scelta la piattaforma, è importante ottenere la giusta formazione per tutte le persone che si occupano degli aspetti tecnici e prestare attenzione a testare.

Preparazione dei relatori e pianificazione dello scenario

Va sempre fatto un brief con i relatori, per chiarire aspetti tecnici e contenuti dell’intervento.Vanno controllati l'audio e l'illuminazione dei presentatori dal punto di vista del pubblico, i propri altoparlanti e pianificare gli imprevisti.

Coinvolgi il pubblico

Le migliori conferenze sono quelle in cui gli organizzatori considerano la capacità di attenzione e il comfort del pubblico di particolare importanza: se non si riesce a coinvolgere il pubblico è più probabile che venga distratto dalle email o da altri lavori, quindi è importante avere un mix di contenuti con tempi e durata diversi, usare pannelli, presentazioni dal vivo, sondaggi e sessioni con domande e risposte e utilizzare di video clip che possono aiutare a mantenere alta l’attenzione. Un altro elemento chiave del coinvolgimento è l'interattività per cui è importante invitare il pubblico a partecipare alla presentazione. Infine, nessuna conferenza sarebbe completa senza un po' di networking, motivo per cui è importante offrire al pubblico l'opportunità di connettersi. Alcune piattaforme forniscono modi per creare discussioni interattive all'interno delle presentazioni con l'uso di "stanze interattive" all'interno della sessione. Ciò consente a un pubblico più ampio di discutere in gruppi più piccoli prima di tornare alla piattaforma principale e condividere i risultati di queste discussioni.