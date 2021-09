Dazn su problemi Napoli-Juve: "Subito risolti"

(Adnkronos) - I problemi in Napoli-Juve di Serie A su Dazn? Uno "spike di due minuti", ovvero "un picco di accesso sulla rete proprio nel momento dell'esultanza per il gol di Koulibaly", quello decisivo che ha assegnato la vittoria al Napoli. Così Dazn spiega all'Adnkronos il "disservizio causato ad alcuni clienti" sabato durante il big match del terzo turno di Serie A che ha generato una vera e propria bufera sui social, con l'hashtag #Dazn finito ben presto in tendenza.

Disservizio "immediatamente risolto", spiega l'azienda, ma che ha dato origine a blocchi improvvisi della trasmissione, cali di qualità dell'immagine, messaggi di errore, ritardo di qualche secondo nell'arrivo del segnale, proprio nel momento clou della partita. In realtà, dopo i disservizi del debutto del Campionato, Dazn aveva potenziato la rete. E dopo lo 'spike' di sabato, la trasmissione è stata regolare. Ma la furia degli utenti non si placa.