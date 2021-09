Roma, 13 set (Adnkronos) - Su vaccini e green pass "il Pd è schierato, siamo in sintonia con la larghissima maggioranza del Paese". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Siamo in un momento in cui si può capire se questo sarà un anno di libertà o no, e noi volgiamo che sia un anno di libertà", ha sottolineato il segretario del Pd.