Covid: Giorgetti, 'fare ciò che serve a contenerlo, obbligo vaccinale? da valutare'**

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Noi sul green pass alla fine abbiamo votato il decreto legge e siamo convinti che bisogna fare tutto ciò che la prudenza ispira per contenimento della pandemia. Ci saranno altri passi da fare però ci vuole soprattuto il consenso dei cittadini, che siano tutti convinti senza creare divisioni". Così Giancarlo Giorgetti a Teletruria a margine di una visita oggi in Umbria. "Obbligo vaccinale? Questo lo vederemo alla fine, è un'istanza da valutare per la sua delicatezza".