Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Figliuolo è una persona competentissima ma oggi è in una condizione del tutto diversa" rispetto a quella in cui si trovò Domenico Arcuri a cui "io dissi: si ricordi, ora io gli chiedo di aiutarmi a salvare il Paese ma lei non avrà riconoscenza, vedrà che la tratteranno duramente e così è stato". Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4.