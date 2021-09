Covid, 2.800 nuovi casi e 36 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo calo dei casi Covid in Italia. È quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 2.800 (rispetto ai 4.664 di ieri). I tamponi processati sono 120.045, con un tasso di positività del 2,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati 36 i decessi (ieri erano 34). I guariti sono 4.186. Oggi si contano 4.200 ricoveri nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva i pazienti sono 563 con 35 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 121.141 persone. La Sicilia è la prima regione per numero di contagi (618), seguita da Emilia Romagna (470) la quale comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare e dal Veneto (291) la quale comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi. Il Molise e la Valle d'Aosta registrano invece zero casi. (ITALPRESS). cga/sat/red 13-Set-21 17:36