Calcio: Zoff, 'la Juve ha qualità per lottare al vertice ma con Milan vietato sbagliare'

Torino, 13 set. - (Adnkronos) - "La Juventus ha tutte le qualità per riprendersi e lottare ai vertici. A Napoli qualcosa di buono si è visto, soprattutto nel primo tempo, nonostante le pesanti assenze dei sudamericani e di Chiesa. La partita di domenica contro il Milan però non si può sbagliare perché andare a -11 dalla vetta sarebbe un problema, anche se con i tre punti le rimonte sono più facili". E' il parere dell'ex portiere e allenatore della Juventus Dino Zoff sul negativo avvio di stagione dei bianconeri che hanno un solo punto in classifica dopo tre giornate.

"Allegri è un allenatore capace e saprà trovare l'equilibrio giusto per far rendere la squadra -prosegue Zoff all'Adnkronos-. La rosa è molto buona anche se non c'è più Ronaldo, quindi ci sono tutti gli ingredienti per tornare protagonista. Szczesny? I momenti negativi capitano a tutti, quando capitano ai portieri danno più nell'occhio ma è un giocatore affidabile e tornerà a dimostrarlo".