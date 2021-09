Calcio: Allegri, 'inizio campionato disastroso, dobbiamo vincere contro il Malmoe'

Malmoe, 13 set. - (Adnkronos) - "Sette anni fa incontrammo il Malmoe in casa all'esordio in Champions. In campionato avevamo iniziato bene ma a livello psicologico si respirava aria negativa per l'eliminazione ai gironi dell'anno prima. Quest'anno iniziamo fuori casa dopo un avvio di campionato disastroso e dobbiamo andare a vincere per affrontare il girone nel migliore dei modi". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Malmoe. "Domani dovremo concedere poche palle inattive e giocare bene -aggiunge il tecnico livornese in conferenza stampa-. Dobbiamo affrontare le partite con serenità. Sabato abbiamo sbagliato troppo, anche nei passaggi ma abbiamo giocato con un centrocampo che tra di loro forse non si conoscevano neanche. Hanno fatto anche troppo bene. L'importante è creare i presupposti per vincere".