Calcio: Allegri, 'facciamo buone partite a tratti, paghiamo errori individuali'

Malmoe, 13 set. - (Adnkronos) - "Innanzitutto bisogna rimanere sereni perché comunque abbiamo fatto delle buone partite a tratti, però abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali che nell'arco della stagione ci possono stare ma così tutti insieme no". Lo dice l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions con il Malmoe, in merito al momento delicato della squadra bianconera. "Bisogna dire che se avessimo avuto 7 o 9 punti non avremmo comunque ammazzato il campionato. Bisogna cercare di rientrare nelle prime posizioni nel giro di un mese, un mese e mezzo", aggiunge il tecnico livornese.