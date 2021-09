Amministrative: Letta in Direzione appello a unità, destra divisa 'noi competitivi'** (2)

(Adnkronos) - A fronte di candidati del centrodestra che non stanno brillando, come Michetti a Roma, Letta rivendica le scelte del Pd e del centrosinistra nelle città. "Abbiamo fatto le migliori scelte possibili, siamo competitivi dovunque. Le amministrative noi le abbiamo interpretate bene, con le giuste candidature con metodi che si adattano alla situazione", ha spiegato il segretario del Pd 'incassando' la conferma di lealtà da Base Riformista in Direzione.

"Trovo utile la direzione Pd di oggi per rimarcare lo sforzo unitario di tutta la comunità democratica a sostegno dei candidati alle amministrative. Le elezioni locali, i prossimi passaggi parlamentari e la scelta del Presidente della Repubblica sono le sfide decisive che ci aspettano", ha detto nel suo intervento Alfieri. "Per affrontarle serve grande compattezza e consapevolezza della posta in gioco da parte del gruppo dirigente, puntando sulla valorizzazione dello spirito unitario e sul profilo plurale del partito. La stessa compattezza serve nel sostenere con convinzione l’agenda del governo Draghi".

E sull'azione di governo, Letta è netto in Direzione: su vaccini e green pass "serve responsabilità di tutti i partiti, chi è ambiguo oggi si assume una responsabilità enorme per il futuro. Noi siamo chiari, chiediamo stessa assunzione di responsabilità agli altri", sottolinea il segretario dem.