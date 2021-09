Amministrative: Gelmini, 'milanesi sono moderati, Fi punto di riferimento imprese'

Milano, 13 set. (Adnkronos) - “Gli elettori milanesi sono moderati. La sfida è ri-mobilitarli e portarli a votare Forza Italia che, anche grazie al presidente Silvio Berlusconi, non ha mai smesso di essere il punto di riferimento delle forze produttive e delle sensibilità politiche più autenticamente ambrosiane: il mondo cattolico, l’area liberal-socialista". Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista ad Affaritaliani.it.

“In questa occasione poi abbiamo una lista competitiva, composta da donne e uomini con una forte esperienza amministrativa e un radicamento vero nella società milanese, da Fabrizio De Pasquale a Silvia Soresina, da Gianluca Comazzi a Marco Bestetti e Alessandro De Chirico. Persone di qualità che hanno scelto di metterci la faccia e che meritano tutte, indistintamente, il sostegno del partito”.